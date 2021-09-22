2021/09/22 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن تحسن الإيرادات النفطية سمح بتمويل عجز موازنة العام الجاري بعيداً عن الاقتراض، فيما كشف عن وجود 6 آلاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المستشار المالي للحكومة: وجود 6 آلاف مشروع تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار المركز الخبري الوطني.

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