2021/09/22 | 18:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الديوانية.. زائرو أربعينية أبي الأحرار (ع) مازالوا يتوافدون سيرا على الاقدام نحو #كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eCYJya4sgEE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الديوانية.. زائرو أربعينية أبي الأحرار (ع) مازالوا يتوافدون سيرا على الاقدام نحو #كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الديوانية.. زائرو أربعينية أبي الأحرار (ع) مازالوا يتوافدون سيرا على الاقدام نحو #كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).