قيادة العمليات تتخذ اجراء امنيا في كربلاء

2021/09/22 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل مقر أمني جوال في كربلاء المقدسة لإنجاح المسيرة المليونية، فيما أكدت تنفيذ عمليات استباقية لتأمين أجواء الزيارة.

وقال مصدر أمني في قيادة العمليات، للوكالة الرسمية، اليوم (22 ايلول 2021)، إن "قيادة العمليات المشتركة شكلت مقرا جوالا في قاطع عمليات كربلاء المقدسة لغرض تنفيذ الخطة الامنية وتأمين الحماية لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) والمراقد الدينية والمواكب والجوامع والحسينيات وبتعاون مثمر مع كافة الوكالات الامنية المختلفة ولتأمين المعلومة الاستخبارية وتنفيذ العمليات الاستباقية للقطعات المنتشرة لتفويت الفرصة على الارهابيين".

وأضاف، أن "عمل المقر تزامن مع عمل اللجنة المشكلة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي التي تضم ممثلي الوزارات الخدمية الساندة للخطة الامنية وممثلي المحافظات ودوائر البلدية وامانة بغداد".

واوضح، أن "تلك الجهود تأتي في اطار تأمين زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) وانجاح المسيرة المليونية التي انطلقت من مختلف المحافظات العراقية لزيارة كربلاء المقدسة".

وتابع، أن "العمليات المشتركة حريصة على تقديم كل ما يمكن تقديمه في الزيارة المليونية، وتأكيد حضورها الامني والاستخباري والخدمي لتأمين كافة احتياجات المواطنين الزائرين، وحفظ الامن والمتابعة بجهد عال وعبر الجهود الاستخبارية لمطاردة المجموعات الارهابية من خلال العمليات الاستباقية وافشال اي مخطط لاستهداف الزائرين في كربلاء المقدسة".

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