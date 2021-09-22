الحكومة تكشف الية توزيع الاراضي السكنية للمواطنين

2021/09/22 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري، فيما دعت الحكومة المرشحين والكتل السياسية إلى عدم استغلال حاجة المواطنين في التنافس الانتخابي.

وقال وزير التخطيط خالد بتال خلال مؤتمر صحفي في بغداد أعقب جلسة مجلس الوزراء اليوم ، إن "مجلس الوزراء صوت بجلسة اليوم على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري"، موضحا أنه "سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية".

وأضاف، أن "المجلس قرر كذلك منح فرصة استثمارية لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانية في بغداد".

وفيما يتعلق بالشأن الانتخابي أكد بتال أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا خلال جلسة مجلس الوزراء لتقديم شكاوى في حال حدوث خروقات انتخابية"، لافتاً إلى أن "الحكومة تدعو المرشحين والكتل السياسية إلى التحلي بروح المنافسة وعدم استغلال حاجة المواطنين".

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