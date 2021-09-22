ما عنده ظهر.. العنكوشي يظهر وثيقة جديدة ويهاجم الاتحاد مرة أخرى

2021/09/22 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهر رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، وثيقة جديدة بديون الاندية الرياضية، فيما هاجم اتحاد كرة القدم الجديد.

وقال العنكوشي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ، ان "اندية النجف والانديه الاخرى عليها ديون مالية تقدر ب ١٥ مليار دينار والديوانية عليها ٤٠ مليون دينار وتم دفع المبلغ اليوم".

واضاف ان "هذه الانديه تلعب مبارياتها طبيعي والديوانية يحرم من المباراة الاولى والسبب مدينه ونادي لا يملك تاثير سياسي او بين قوسين ( ماعنده ظهر ) ".واوضح "اتمنى من ابناء الديوانية يعرفون شيءٍ واحد حتى بالرياضه اذا مانكون صوت واحد ومتحدين لن يكون لنا وجود بين الذئاب".

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