بايدن: أميركا تقود العالم في مجال التبرع بلقاحات كورونا

2021/09/22 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستكون "ترسانة للقاحات كورونا مثلما كانت ترسانة الديمقراطية"، معلنا أن واشنطن ستشتري 500 مليون جرعة من اللقاح لتوزيعها على الدول الفقيرة.

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