بعد خطوة البنك المركزي.. الدولار يسجل ارتفاعا جديدا امام الدينار عند اقفال البورصة

2021/09/22 | 19:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وذكرت مصادر من داخل سوق البورصة، اليوم (22 ايلول 2021)، إن سعر صرف ورقة المائة دولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على 147.250 دينارا عراقيا ، فيما سجل الدولار صباح هذا اليوم على 147.150.

وكانت أسعار البيع والشراء قد ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعربيع ورقة المائة دولار 147.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146.750 دينارا.

جدير بالذكر ان مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية قد تراجعت، يوم الاربعاء، لتسجل 213 مليون دولار.

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