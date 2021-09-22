2021/09/22 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور..
7 أشخاص يلقون مصرعهم في حادث مروع بين أربيل-دهوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. 7 أشخاص يلقون مصرعهم في حادث مروع بين أربيل-دهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
7 أشخاص يلقون مصرعهم في حادث مروع بين أربيل-دهوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. 7 أشخاص يلقون مصرعهم في حادث مروع بين أربيل-دهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. 7 أشخاص يلقون مصرعهم في حادث مروع بين أربيل-دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).