تعليق من نادي الديوانية على إلغاء مباراته

2021/09/22 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت إدارة نادي الديوانية، اليوم الأربعاء، على قرار الغاء مباراتها المقررة مع نادي النجف.

وقال عضو إدارة النادي مثنى عبد الرزاق في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بعثة نادي الديوانية فوجئت بقرار لجنة المسابقات بمنع إقامة مباراتهم مع النجف المقرر لها الساعة السادسة والنصف".

وأضاف ان "سبب الالغاء بناء على شكوى من اللاعب البوسني نيدوفش لتأخر تحويل راتبه"، مبينا ان "إدارة الديوانية وصلها اشعار من بنك البوسنة بوصول المبلغ ولكن على ما يبدو أن المبلغ تأخر بالتحويل لحساب الاعب المشتكي".

وأوضح عبد الرزاق ان "نادي الديوانية قدم الدليل بتحويل المبلغ ورغم ذلك منع من اللعب"، لافتا الى انه "ما حصل اليوم مع نادي الديوانية لم يكن بالإمكان الحصول لو كانت القضية مع نادي اخر ذات الجماهيرية الكبيرة".

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