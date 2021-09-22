في حديثه لـCNN.. وزير خارجية الجزائر يعلق على تدخل مصر والسعودية لحل الخلاف مع المغرب

2021/09/22 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت شبكة CNN وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، للحديث عن التوتر بين بلاده والمملكة المغربية، واصفًا قطع العلاقات مع المغرب بأنه كان قرارًا سياديًا.

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