وزارة الداخلية تصدر توضيحاً بشأن حادثة اعتقال مواطن بريء اتهم بقتل زوجته

2021/09/22 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن حادثة اتهام مواطن بريء بقتل زوجته.

وأشارت الوزارة إلى أن التصرفات الفردية التي شرع بها أحد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء، ورافق الإجراءات عمل قضائي، ما دفع الى ان تأخذ هذه القضية مناح أُخرى كانت بعيدة كل البعد عن سجل وزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تابعت هذا الموضوع بحرص كبير وعملت على تشكيل لجنة عالية المستوى لإرجاع حقوق المواطن ومحاسبة المقصرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقومون بتصرفات غير مركزي.

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