2021/09/22 | 19:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 06:50 مساءً

| عدد القراءات : 63

العنكوشي يناشد الكاظمي

ناشد رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد خسارة فريقه اليوم امام النجف بداعي امور قانونية تخص نادي الديوانية.



وذكر العنكوشي من خلال منشور على منصة الفيس البوك التابعة له: إلى رئيس الوزراء العراقي المحترم ، يرجى تدخلك الرسمي في انقاذ الرياضة العراقية ، خصوصاً الاتحاد العراقي الجديد ونادي الديوانية ، هناك اعضاء اتحاد عليهم قيود جنائية ويحاربون الاندية لان الديوانية لم تمنحهم صوتهم الان يحالون ان يسكتوا صوت الديوانية لكي يسكت الجميع عنهم وأول نادي نحن وسوف ياتي الدور على بقية الاندية التي لم تمنح صوتها لهولاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنكوشي يناشد الكاظمي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنكوشي يناشد الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).