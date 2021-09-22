2021/09/22 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني على الرغم من إعلان شركة “إيفرغراند” الصينية العملاقة التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن السداد، إلا أن الأسواق لا تزال تشعر بالقلق بسبب الديون الضخمة للشركة العقارية.وفي مطلع الأسبوع الجاري تعرضت الأسواق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “قنبلة موقوتة” بـ300 مليار دولار تهدد أسواق المال العالمية المركز الخبري الوطني.

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