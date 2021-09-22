حادث مروري ’مروّع’ يودي بحياة 7 أشخاص في دهوك (صور)

2021/09/22 | 19:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في حادث سير مروّع وقع على طريق بردرش – كلك، في محافظة دهوك.

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وأفاد متحدث مديرية مرور محافظة دهوك آزاد طه في تصريح لـ"ناس كورد"، (22 أيلول 2021)، بأن "حادثاً مروريا حصل بين عجلة صالون نوع اوبترا، وصهريج نوع مرسيدس، على طريق بردرش – كلك، في محافظة دهوك".

وأضاف، أن "الحادث أدى إلى وفاة 7 أشخاص، فضلا عن أضرار جسيمة بالعجلتين".

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