طائرتان أمريكيتان تنفذان عملية استطلاع قرب الحدود الروسية

2021/09/22 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي عملية استطلاع لساعات متواصلة بالقرب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وأفادت وكالة “إنترفاكس” بأن “طائرتي استطلاع استراتيجيتين تابعتين للقوات الجوية الأمريكية أجرتا يوم الأربعاء رحلات لساعات طويلة على طول ساحل البحر الأسود لروسيا”.

وأضافت أن طائراتي الاستطلاع RC-135W وRC-135U أقلعتا من قاعدة خليج سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، وطافتا على طول ساحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار لأكثر من خمس ساعات.

وسُجل يوم الأربعاء أيضا تحليق طائرة الاستطلاع الاستراتيجية RC-135V التابعة لسلاح الجو الأمريكي بالقرب من حدود منطقة كالينينغراد في المجال الجوي لبولندا وليتوانيا.

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