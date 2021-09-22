ألمانيا: هل عادت الاشتراكية الديمقراطية من الموت؟ - مصطفى عبد الغني

2021/09/22 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني خارج الصورة حتى وقت قريب، والآن يبدو أنه سيتصدر الانتخابات العامة القادمة مع وجود قائد من الجناح اليميني.



ولكن خلف تلك الصحوة الواضحة، هناك أزمةٌ لدى جميع الأحزاب الرئيسية.



سيواجه أحد أنجح الأحزاب المحافظة في أوروبا إذلالًا في الانتخابات العامة يوم الأحد 26 سبتمبر.



حكم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني، وحليفه الاتحاد الاجت ......





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