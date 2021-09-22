2021/09/22 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، عن قيمة المشاريع التي أحيلت للشركات الأردنية من قبل أمانة بغداد، فيما أكد مواصلة اللقاءات مع المسؤولين العراقيين لبحث عدة ملفات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاريع استثمارية بين العراق والاردن..



هذه قيمتها المركز الخبري الوطني.

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