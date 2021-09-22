2021/09/22 | 19:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U0D3E0oGKyc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المفوضية في اربيل : أجرينا عملية المحاكاة الثالثة بمقر المكتب والمراكز التابعة له) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المفوضية في اربيل : أجرينا عملية المحاكاة الثالثة بمقر المكتب والمراكز التابعة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).