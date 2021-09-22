الشرطة الاتحادية تعلن الكشف جريمة قتل أب لنجله غربي بغداد

2021/09/22 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية بالتعاون مع وكالة الاستخبارات وجهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على متهم قتل ولده غربي بغداد.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وجهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء …

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