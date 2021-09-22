المرشح أشواق سالم تتحدث لـ”النور” آلية تأثير القوانين على مناطق الدائرة الثالثة

2021/09/22 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكدت المرشحة للانتخابات النيابية عن محافظة صلاح الدين، أشواق سالم، (الدائرة 3 تسلسل 23) أن برنامجها الانتخابي، يتضمن جملة ملفات، ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، بعد الفوز بالانتخابات.وقالت سالم في تصريح لـ”النور نيوز” إن “الكثير من القوانين التي تهم المناطق الواقعة ضمن الدائرة التي رشحت عنها، بحاجة إلى تعديلات بعض الفقرات، …

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