2021/09/22 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يتخذ جملة من القرارات ..تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

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