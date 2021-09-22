2021/09/22 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت مديرية شرطة بابل، اليوم الاربعاء، القبض على أربعة متهمين بحيازة الحبوب المخدرة في المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز شرطة بابل، تمكنت من خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في بابل المركز الخبري الوطني.

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