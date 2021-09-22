قبل 3 أشهر من الانتخابات الليبية.. حفتر يعلن تعليق مهماته العسكرية

2021/09/22 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"، الأربعاء، مهماته العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون ديسمبر في ليبيا.

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