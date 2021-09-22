العراق: مصرع عدد من المواطنين في حادث مروع (صور)

2021/09/22 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة مرور محافظة دهوك، الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص إثر حادث سير (مروع) قرب قضاء بردش.

وقال مسؤول إعلام الدائرة، المقدم آزاد طه، في بيان اليوم (22 ايلول 2021)، إن "سيارة نوع (أوبترا) كانت تقل خمسة أشخاص من عائلة واحدة تصادمت مع مركبة حمل (تريلة) من نوع (ميرسيديس) في قرية كردبان بين قضاء بردرش و وناحية كلك".

وأضاف طه، أن "حادث الاصطدام أدى إلى مصرع جميع من كانوا داخل العجلتين".

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