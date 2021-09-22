صفقة مدوية.. الريان القطري يعلن التعاقد مع خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد السابق

2021/09/22 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الريان القطري، التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد السابق، خاميس رودريغيز، الأربعاء، قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي

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