2021/09/22 | 19:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، ناقش فيها مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان “شهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات […]

ظهرت المقالة قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم..



منها تخص “السكن” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم.. منها تخص “السكن”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم.. منها تخص “السكن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).