2021/09/22 | 19:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 07:24 مساءً

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الداخلية: تصرفات ضابط التحقيق في قضية قتل الزوجة ببابل فردية وغير مهنية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن حادثة اتهام مواطن بريء بقتل زوجته، وفيما أكدت أنها ستطلع الرأي العام على جميع تفاصيل التحقيق مع الضابط المسؤول عن التحقيق مع الضحية، أشارت إلى أن التصرفات الفردية التي شرع بها أحد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء.



وقالت الوزارة في بيان إن "الوزارة كان لها الباع الطويل في عمليات التحقيق الجنائي في الحوادث والجرائم التي تقع في مختلف المناطق، وقد انصفت العديد من ذوي الضحايا وكشفت حوادث غامضة، وهي اليوم تتابع بحرص كبير ملابسات قضية احد المواطنين في محافظة بابل والذي اتهم بجريمة قتل زوجته وكان غير مسؤول عن هذا الموضوع".



وأضافت "كانت تفاصيل الحادث اختفاء زوجة هذا المواطن خلال زيارته الى احدى المراقد الدينية، وقام بالابلاغ عن هذا الموضوع، إلا أن التصرفات الفردية التي شرع بها أحد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء، ورافق الاجراءات عمل قضائي، ما دفع الى ان تأخذ هذه القضية مناح أُخرى كانت بعيدة كل البعد عن سجل وزارة الداخلية".



وأكدت الوزارة في بيانها "إنها تابعت هذا الموضوع بحرص كبير وعملت على تشكيل لجنة عالية المستوى لارجاع حقوق المواطن ومحاسبة المقصرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقومون بتصرفات غير مركزية".



وبينت إن "هذه اللجنة ستقف على الأسباب الرئيسية التي دفعت هذا الضابط إلى القيام بهذه الاجراءات بحق مواطن عراقي سلك الطرق الصحيحة للابلاغ عن حادثة وقعت له".



وشددت وزارة الداخلية على أن هذا الفعل لن يمر دون ان يطلع الرأي العام على الإجراءات التي ستتخذ بحق كل اساءة لحقت بهذا المواطن وستقف أول بأول مع مجريات التحقيق .

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