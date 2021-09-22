محافظ نينوى يكشف لـ(واخ): عن الأموال المجمدة من استحقاق المحافظة

2021/09/22 | 19:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري ، اليوم الأربعاء ، عن ثورة عمرانية في المحفاظة “، مبينا ” عن الأموال المجمدة في المحافظة “.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ) ان” محافظة نينوى لديها ثورة عمرانية وخصوصا ان كثير من الاقضية والنواحي وصلت الى مستويات جيدة وننتظر الأموال المجمدة ان تطلق خلال الأيام القليلة القادمة وهذا سيكون له تاثير على جرحنا الغائر في المدينة القديمة خصوصا وسنجار”.

واكد ان” الموصل تسير باشواط كبيرة واجتازت واقعها لعام 2014 “، موضحا ان” هناك 100 مليار دينار استحقاقات مقاولين وغيرها ، وما تبقى بحدود 340 ستكون مشاريع ستركز على المدينة القديمة واعمار مناطق سنجار وتلعفر ومناطق زمار التي هدمت جراء المعارك الشرسة وجراء عصابات داعش “.

وأضاف ان” الأموال هي استحقاقات المحافظة كانت موجودة في المصارف ولكن عند دخول عصابات داعش الى المحافظة جمدت الأموال والان بعمل حقيقي وبمساعدة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب اطلقت الأموال بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط “، مبينا ان” الأموال اطلقت على الورق ولكن لم تصل نقلها الى المحافظة “.

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