منظمة الصحة العالمية تؤكد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً

2021/09/22 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

وذكرت المنظمة أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مستمرة في الانخفاض، حيث تم الإبلاغ عن 3.6 ملايين إصابة عالميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن 4 ملايين إصابة في الأسبوع السابق.

وأضافت أن الانخفاض تم في منطقتين الأولى بنسبة 22 % في الشرق الأوسط، والأخرى بنسبة 16 % في جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات أقل بقليل من 60 ألف شخص في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 7 %.

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