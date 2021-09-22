مصرع 7 أشخاص في حادث مروع بين أربيل-دهوك

2021/09/22 | 19:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دهوك أفاد المتحدث باسم مرور قضاء بردش في دهوك حازم كوران، اليوم الأربعاء، ان 7 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث مروري في القضاء.وقال كوران في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سبعة اشخاص لقوا مصرعهم في حادث مروري في قضاء بردرش على الطريق العام اربيل -دهوك وبردرش بناحية روفيا، خمسة منهم افراد …

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