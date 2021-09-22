2021/09/22 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو ملاحظات أوليةلفت إنتبابي الى كتاب "محو العراق ـ خطّة متكاملة لاقتلاع عراقٍ وزرع آخر"، أصدقاءٌ من: براتسلافا، كييف، برلين وبغداد.



تكررت الإشادات بذلك الكتاب.



كما جاءت الإشادات، ضمن عادة درج عليها الأصدقاء، تقوم على تبادل أخبار الكتب الجيدة، الجديدة والمهمة.



وعدت نفسي بمراجعة الكتاب ومناقشته في أقرب فرصة سانحة.



أرى اليوم أن الفرصة قد حانت.



وعلى أساس ما تقول ثقافة بلادنا، قبل أن تتعرض لأقسى عمليا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محو العراق (1) - عبدالحميد برتو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محو العراق (1) - عبدالحميد برتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).