شاهد بالفيديو.. سفرة العراق من الخير والبركة تمتد لكل الضيوف 🇮🇶❤️

2021/09/22 | 20:00 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BV612XxpbWs

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