مراقبة الأداء الحكومية لـ(واخ): سنعلن تقريرنا امام الرأي العام

2021/09/22 | 20:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد رئيس لجنة مراقبة اداء البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي ، اليوم الأربعاء ، “عن اعلان اللجنة تقريرها بشأن تقييم الأداء الحكومي خلال سنة من عمرها امام الرأي العام في حال عدم انعقاد البرلمان جلساته “.

وقال الخالدي في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ) : لايوجد بسبب رئيسي لتأخير اعلان تقرير تقييم البرنامج الحكومي “، مشيرا الى ان” تلكؤ حصل باستضافة احد الوزراء لالتزامه في مواعيد اخرى “.

واشار الى ان” السبب الاخر هو عدم انعقاد مجلس النواب لكي نطلع البرلمان على التقرير “، موضحا ان ” لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي معنية بعرض التقرير والتقييم امام مجلس النواب ولكن بسبب عدم الانعقاد “.

واضاف ان هناك رأي اخر في حال عدم انعقاد الجلسة وهو اعلان التقرير والتقييم امام الرأي العام “.

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