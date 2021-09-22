2021/09/22 | 20:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات عراقية حربية تستهدف مواقع تابعة لـ"داعش" في وادي الشاي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/22 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات عراقية حربية تستهدف مواقع تابعة لـ"داعش" في وادي الشاي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات عراقية حربية تستهدف مواقع تابعة لـ"داعش" في وادي الشاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).