عمليات بغداد: اعتقال عدد من المطلوبين بينهم متهمين بالارهاب

2021/09/22 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 16 مطلوباً للقضاء، بينهم متهمين اثنين بالإرهاب، وضبط أسلحة، ومواد مخدرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحماية اللازمة للزيارة الاربعينية، تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، والقيام بعمليات استباقية، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قوة من دائرة أمن بغداد واللواء الأول شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما في جانب الرصافة".

واضافت ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من اعتقال (10) متهمين مطلوبين قضائياً، وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة".واشارت القيادة الى ان "قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين بالسرقة، والتزوير، وترويج المخدرات، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية"، موضحة انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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