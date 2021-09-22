2021/09/22 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على 16 مطلوباً بينهم متهمان بالإرهاب.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) :”تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحماية اللازمة للزيارة الاربعينية، تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، والقيام بعمليات استباقية، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية”.

واضافت ان” قوة من دائرة أمن بغداد واللواء الأول شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما في جانب الرصافة”.



.واشارت الى ان” قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت ايضا من القبض على (10) متهمين مطلوبين قضائياً، وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة”.

وتابعت ان” قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين بالسرقة، والتزوير، وترويج المخدرات، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية”، مبينة انه” تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 16 مطلوباً بينهم متهمان بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 16 مطلوباً بينهم متهمان بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).