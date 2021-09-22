في حادثة غريبة .. نحل يتسبب بمقتل ما لايقل عن 60 بطريقا

2021/09/22 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قتل سرب من النحل ، أكثر من 60 بطريق على شاطئ بالقرب من كيب تاون بجنوب إفريقيا .

وقالت الهيئة العامة للمتنزهات الوطنية بجنوب إفريقيا في بيان نشره موقع " the Hill” الامريكي وترجمته (بغداد اليوم ) ، إنه "عثر على 63 بطريقًا أفريقيًا ميتًا في شاطئ بولدرز "مشيرة إلى أن الوفيات "حدثت فجأة في وقت ما بسبب النحل".

واضاف "تم نقل طيور البطريق إلى مؤسسة الجنوب الأفريقية لإجراء عمليات التشريح ، والتي وجدت أن جميع طيور البطريق لديها لسعات نحل متعددة "

وتابع "كما عثر المسؤولون على العديد من النحل النافق في موقع الحادث"

وقال ديفيد روبرتس ، الطبيب البيطري السريري ، إن "عدد البطاريق الأفريقية يتناقص بسرعة ، ومن المحزن جدًا أن نرى موت العديد من البالغين الأصحاء".

وأضاف روبرتس ان "هناك حوالي 10300 زوج متكاثر فقط من طيور البطريق الأفريقية متبقية في جنوب إفريقيا"

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