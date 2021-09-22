2021/09/22 | 20:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على (16) مطلوباً للقضاء، بينهم متهمين اثنين بالإرهاب وضبط أسلحة ومواد مخدرة.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحماية اللازمة للزيارة الاربعينية، تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها …

ظهرت المقالة عَمَلِيَّات بَغْدَاد تعلن القبض على 16 مطلوباً للقضاء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عَمَلِيَّات بَغْدَاد تعلن القبض على 16 مطلوباً للقضاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عَمَلِيَّات بَغْدَاد تعلن القبض على 16 مطلوباً للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).