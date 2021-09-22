2021/09/22 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة من وزراء خارجية العراق والأردن وفرنسا تحضيراً لمؤتمر بغداد المقبل.وقال⁩ المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل لجنة دولية تحضيراً لمؤتمر بغداد المقبل المركز الخبري الوطني.

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