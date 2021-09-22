مرشحة عن الفتح: المرأة ستخرج مستقبلا عن نطاق الكوتا من خلال منافستها للرجل

2021/09/22 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت مرشحة تحالف الفتح عن محافظة صلاح الدين، “الدائرة الثالثة/ تسلسل 91″، نجلاء المحمداوي ، اليوم الاربعاء، ان المرأة ستخرج مستقبلا عن نطاق الكوتا من خلال منافستها للرجل، فيما اشارت الى ان ما طرح من قبل الشباب في التظاهرات وضعه الفتح ضمن اهتماماته.وذكرت المحمداوي في برنامج “بضم العين” ان “الفتح يؤمن بان بناء […]

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