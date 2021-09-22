مفوضية ميسان تشكل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية

2021/09/22 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مفوضية الانتخابات في ميسان، اليوم الأربعاء، تطبيق 7 عوامل لضمان رصانة عملية الاقتراع، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية.وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في ميسان أحمد […]

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