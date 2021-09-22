بعلامتين.. احتمال الإصابة بمرض السكري تكشفه من فمك

2021/09/22 | 20:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب أسنانك يمكن أن يكون خط دفاعك الأول في اكتشاف أعراض المشاكل الصحية.

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