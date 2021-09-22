اللواء رسول يعلن إحباط عملية إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية (صور)

2021/09/22 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، إحباط محاولة إدخال 100 كيلوغرام من الحبوب المخدرة إلى البلاد.

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وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)، إنه "بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بالأمن الصحي للمواطنين، يقف لهم رجال جهاز المخابرات الوطني بالمرصاد، حيث تمكنت مفارز الجهاز ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية وأخذ الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على متهمين إثنين من تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة خازوكة بقضاء ربيعة بمحافظة نينوى القريبة على الحدود العراقية السورية".

وأضاف، "وقد جاءت عملية القبض بعد استدراجهما ونصب كمين محكم لهما خلال مُحاولتهما إدخال هذه السموم من الأراضي السورية إلى العراق، وضبطت بحوزتهما نحو ٣٠٠ كيس من الحبوب المخدرة، كل كيس بداخله ٢٠٠٠ حبة أي ما يعادل ١٠٠ كغم تقريباً".

وتابع، "حيث تمت العملية بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة المتمثلة باللواء ٧١ في الفرقة ١٥ على الحدود الفاصلة، كما تم ضبط العجلة التي كانا يستقلانها، إذ جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإيداعهما التوقيف".

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