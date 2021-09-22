2021/09/22 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحبطت قوات جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاربعاء، محاولة إدخال نحو 100 كغم من الحبوب المخدرة للبلاد.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة إدخال نحو 100 كغم من الحبوب المخدرة للبلاد المركز الخبري الوطني.

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