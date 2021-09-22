الرئيس التونسي يقرّ تدابير تشكل بديلا من بابين في الدستور

2021/09/22 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، مؤداها بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب، واستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

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