وزير النفط: استمرار زيادة صادرات العراق بمعدل 400 ألف برميل شهرياً

2021/09/22 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاربعاء، استمرار زيادة صادرات العراق بمعدل 400 ألف برميل شهرياً، وفيما رهن الأمر بتحقق شرطين، أشار إلى أن هناك مساعي دولية لإبقاء سعر برميل […]

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