2021/09/22 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على مزورين بحوزتهما 21 ختما يعود لعدد من الدوائر والوزارات في بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عملا ميدانيا مكثفا ومتابعة مستمرة مكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية من القاء القبض على اثنين من المتهمين من المزورين في العاصمة بغداد وبحوزتهما ( 21 ) ختما يعود لعدد من الدوائر والوزارات".

وأضافت: "كما ضبط بحوزتهما معاملات مرورية ودوائر حكومية أخرى ولوحات مرورية مختلفه مزورة، فضلا عن جهاز لابتوب وطابعة واجهزة موبايل ومعاملات متفرقة ومواد أخرى تستخدم في عمليات التزوير".

وأشارت الخلية، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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