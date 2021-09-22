تسبب 7 ملايين وفاة مبكرة سنوياً.. الصحة العالمية تحذر من أكبر التهديدات البيئية

2021/09/22 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن تلوث الهواء أصبح أحد أكبر التهديدات البيئية لصحة الإنسان، حيث يتسبب بسبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا.وقالت المنظمة في بيان اوردته وكالة فرانس برس، ان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعرض لتلوث الهواء، فهو على قدم المساواة مع التدخين والأكل غير الصحي.وبينت انها عدلت جميع المستويات الإرشادية لجودة الهواء تقريبا بالخفض، محذرة من أن تجاوز هذه المستويات الجديدة ينطوي على مخاطر كبيرة على الصحة، فيما الالتزام بها يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح.وتهدف القواعد الاسترشادية الجديدة إلى حماية الناس من الآثار الضارة لتلوث الهواء وتستخدمها الحكومات كمرجع للمعايير الملزمة قانونا.وأصدرت المنظمة آخر إرشادات حول جودة الهواء، في عام 2005، والتي كان لها تأثير كبير على سياسات الحد من التلوث في جميع أنحاء العالم.ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إنه خلال 16 عاما منذ ذلك الحين، ظهرت أدلة أكثر تؤكد أن تلوث الهواء أثر على الصحة بتركيزات أقل مما كان يُفهم سابقًا.واوضحت "الأدلة المتراكمة كافية لتبرير الإجراءات الرامية إلى الحد من تعرض السكان لملوثات الهواء الرئيسية، ليس فقط في بلدان أو مناطق معينة ولكن على نطاق عالمي".

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