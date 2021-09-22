2021/09/22 | 21:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المحامين تصدر بيانا حول تعذيب المتهمين و انتزاع الإعترافات بالإكراه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/22 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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