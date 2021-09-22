توب 5: تصريحات عاهل السعودية عن محادثات مع إيران.. وخطة ترامب للاستيلاء على السلطة

2021/09/22 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات العاهل السعودي عن المحادثات مع إيران خلال كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب مليار دولار للقبة الحديدية من مشروع الموازنة الأمريكية في اللحظة الأخيرة، وأول اتصال بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات النووية، ومذكرة تكشف خطة ترامب الغريبة للاستيلاء على السلطة، وصولا إلى مميزات سفينة سياحية مخصصة للراشدين فقط...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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